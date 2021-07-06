Американцам запретили посещать бассейн при диарее

Жителям США рекомендовали отказаться от посещения бассейнов при диарее. Новые правила выпустил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В преддверии выходных 4 июля CDC опубликовал серию красочных графических изображений, предупреждающих об опасности плавания во время диареи.

«Диарея и плавание не сочетаются! Не плавайте и не позволяйте своим детям плавать, если они больны диареей. Один человек с диареей может заразить весь бассейн. Не оставляй свой след в бассейне этим летом», — написало ведомство в Twitter.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, если у человека была диарея, то в бассейн нельзя приходить в течение двух недель после того, как вылечился.

Жители Нью-Йорка раскритиковали данные правила, они посчитали их «ненужными» и «глупыми». Об этом сообщил New York Post. Однако на защиту рекомендаций встали работники, отвечающие за уборку бассейна. Один из них рассказал изданию, что если у кого-то в бассейне начнется понос, то ему придется попросить всех выйти из воды и закрыть бассейн на несколько часов. После чего всю воду придется спустить и провести очистку.

«Это у всех испорченный день. Я должен осушить половину бассейна, наполнить его хлором, я должен послать туда роботов, чтобы очистить его», — сказал он.

Читательница NYT Дениз рассказала, что понимает, почему ввели эти правила. Несколько лет назад во время плавания в бассейне всех попросили эвакуироваться, потому что у кого-то была диарея. Она отметила, что дети не могут контролировать свое состояние. Другая собеседница издания отметила, что однажды, купаясь в бассейне, увидела плывущий грязный подгузник. После этого ей пришлось принять три раза душ, когда вернулась домой.