Башенный кран рухнул на жилой дом из-за урагана «Дориан». Видео

Ураган «Дориан» продолжает приносить новые разрушения на территории Канады. Недавно непогода оставила население без света, а теперь сильный ветер обрушил подъемный кран. Конструкция упала прямо на жилой дом.

Одному из очевидцев случившегося удалось снять момент падения на видео, которым он поделился в Twitter.На кадрах видно, как многотонный кран летит вниз и повисает на крыше дома. Ветер раскачивает части конструкции с такой легкостью, что создается впечатление, что кран игрушечный.

Как пишет New York Post, во время обрушения кран стоял на крыше соседнего здания. На данный момент о пострадавших или погибших пока ничего не известно.

Сотни тысяч канадцев остались без света из-за «Дориана» Подробнее

Стихия обрушилась на Багамские острова 1 сентября 2019 года. «Дориан» унес жизни 43 человек и оставил многих без крыши над головой. Ураган вырывал с корнями деревья, разрушил дома, разорвал линии электропередачи.

Через неделю непогода достигла Канады и продолжила буйствовать. Более 300 тысяч человек остались без света.