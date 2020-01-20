Башаров: украинские зрители узнали об отмене спектакля за 20 минут до начала

Актер Марат Башаров и несколько его коллег не смогли попасть со спектаклем на Украину. Они должны были выступить с постановкой «Идея фикс» в восьми украинских городах. Сам артист заявил, что зрителям в Запорожье рассказали об отмене спектакля за 20 минут.

«У нас должны были быть гастроли с сегодняшнего дня по восьми городам Украины. Но вчера мне позвонил Андрей Бутин (продюсер спектакля — прим. ред.) и рассказал, что гастроли отменяются, потому что дали запрет на въезд. Мы должны были ехать со спектаклем «Идея фикс», — рассказал Башаров в интервью телеканалу Рен ТВ.

Зрителям спектакля в Запорожье, по словам артиста, рассказали об отмене постановки буквально за несколько минут до ее начала. Башаров назвал организаторов выступления артистов в этом украинском городе «волшебными» и предположил, что с сообщением об отмене затянули специально, чтобы не возвращать деньги.

Ранее пограничная служба Украины сообщила, что в аэропорту Запорожья контроль на въезд в страну не прошла группа российских актеров. Они прилетели из Варшавы. По данным ведомства, один из них «незаконно посещал Крым». На прошлой неделе украинские активисты направили в СБУ просьбу запретить Башарову пересекать границу Украины из-за гастролей в Крыму.