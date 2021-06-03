Башар Асад вакцинировался «Спутником V»

Президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил посол республики в Москве Рияд Хаддад, написал «Интерфакс».

«Да, вакцинировался», — сказал он.

Сирия получила первую партию российского медицинского препарата, ей вакцинировались первые лица страны и врачи. После этого в республике начали прививать остальных граждан. Хаддад не смог назвать точный объем препарата, который привезли в Сирию.

«Это уже сделано, сейчас уже народ вакцинируют», — сказал посол.

«Спутник V» зарегистрировали в Сирии 22 февраля. После этого препарат разрешили использовать на территории страны.

«Спутник V» зарегистрирован почти в 60 странах мира. Он вышел на второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, написал News.ru.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические исследования «Спутника V» для вакцинации детей займут около четырех месяцев. Специалисты уже разработали протоколы тестирования препарата.