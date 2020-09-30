Башар Асад назвал пособников действующих в Сирии террористов

«Террористы наступали в различных районах страны, захватывали города при непосредственной помощи из США, Франции, Великобритании, Катара, Саудовской Аравии. Непрямую поддержку им оказывали западные страны, Запад в целом», — уточнил глава Сирии.

Он отметил, что такая ситуация стала главным предметом контактов с российским военным и политическим руководством. По словам Асада, больше всего Сирия начала нуждаться в помощи после 2014 года, когда террористы заняли обширные пустынные районы на востоке страны.

Сирийский лидер подчеркнул, что Россия оказала поддержку, так как в интересах нашего государства было нанести удар по международному терроризму и избежать последствий дестабилизации в Арабской Республике.