Мир 29 марта 2023, 04:00 Баржа с 1400 тоннами метанола частично затонула в США ABC: в США частично затонула баржа с 1400 тоннами токсичных веществ Пресс-служба МЧС

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Незакрепленная баржа частично затонула на плотине в американском городе Луисвилле. На борту находилось 1400 тонн метанола, сообщила телекомпания ABC. Местные власти приняли решение перекрыть шлюзы на плотине реки Огайо, чтобы избежать утечки токсичных веществ.

«Шлюзовые камеры <…> в Луисвилле, штат Кентукки, закрыты для движения из-за навигационной аварии», — заявил Инженерный корпус Армии США.

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Причины затопления пока не называются. Также в результате ЧП пострадали баржи, которые спустили с буксира в тот же день.

Сейчас Инженерный корпус Армии США сотрудничает с Береговой охраной США, навигационными службами и морскими геодезистами, чтобы совместными усилиями восстановить оставшиеся баржи. Шлюзы оставят закрытыми до тех пор, пока баржи на плотине не приведут в рабочее состояние.

Ранее мощный взрыв произошел на танкере Smooth Sea 22 в Таиланде. В результате на судне повреждения получили несколько домов, которые находились неподалеку. В зданиях выбило стекла. Спасатели вели поиски восьми рабочих.