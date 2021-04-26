Российская баржа «Фортуна» прекратила работы на опасном участке «Северного потока — 2». Судно застыло в одной точке с 21 апреля, сообщил EADaily со ссылкой на портал по отслеживанию морской навигации Marinetraffic.

К югу от острова Борнхольм «Северный поток-2» идет рядом с первым «Северным потоком». Согласно проекту, трубы должны были находиться параллельно друг другу. Дания долгое время не согласовывала план и в итоге одобрила третью заявку, которая предполагала прокладку нового газопровода намного южнее, вдоль границы территориальных вод, написал сайт «Утро.ру».

Трубопровод начали строить еще до того, как Копенгаген определился с маршрутом. Сейчас, чтобы выполнить все требования, «СП — 2» должен два раза пересечь «Северный поток». На местах пересечения одна труба расположится поверх другой.