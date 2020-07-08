Отмечается, что судно в среду утром покинуло немецкие воды и вошло в датскую часть Балтийского моря. Однако, баржа отдаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок трубопровода.

Судно «Фортуна» имеет якорное позиционирование. Сложности с его использованием возникли из-за риска разрушения якорем захоронений химического оружия на дне Балтийского моря. Однако власти Дании приняли решение допустить суда с якорным позиционированием к прокладке газопровода, так как оставшаяся часть маршрута газопровода проходит вне зоны контакта с захоронениями.

Датские власти разрешили использовать суда с якорным позиционированием, после этого баржу привели в движение, написал сайт «Дни.ру».

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии.