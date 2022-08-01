Возведенные на севере Косова баррикады уже разобрали. При этом КПП на административной линии все еще не восстановили работу, написало агентство Tanjug.

Как напомнили журналисты, баррикады в северной части Косова появились в воскресенье, 31 июля. Сооружения уже демонтировали, но КПП «Яринье» еще не заработал. По данным авторов статьи, после разбора баррикад прошло два часа. Представитель косовской полиции на КПП пояснил, что для открытия перехода необходимо разрешение правительства непризнанного Косова.

Информацию о демонтаже конструкций подтвердил и находящийся на месте репортер национального телевидения РТС. Он заявил, что еще один находящийся на административной линии КПП «Мердаре» работает нормально.

Ситуация на границе Сербии и Косова обострилась в воскресенье, 31 июля. Власти частично признанного региона решили закрыть въезд для автомобилей с сербскими номерами и водителей с документами Сербии. Несогласные с этим устроили протест и построили на дорогах баррикады. Президент Сербии Александр Вучич пообещал попросить у Косова о мире.