В Минске силовики разобрали баррикады из водоналивных блоков

В районе Каменной горки в Минске сотрудники силовых структур разобрали баррикады из водоналивных блоков. В этом районе проходят несанкционированные протесты сторонников оппозиции.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, правоохранители задержали более 10 протестующих, а после стали разбирать и грузить в автозаки водоналивные пластиковые блоки. Ими сторонники оппозиции перегородили проезжую часть на улице Притыцкого.

Во дворах продолжаются массовые задержания. Десятки грузовиков с ОМОНом направляются в район.

Между тем, как указано в материале, неизвестные в балаклавах с резиновыми дубинками выборочно останавливают автомобили на улице Притыцкого. Они проводят досмотр машин на предмет наличия бело-красно-белой символики, которую использует оппозиция.

В районе Серебрянки тем временем сторонники оппозиции начали выстраиваться в живую цепь. В руках они держат бело-красно-белые флаги.

Митинги проходят в Белоруссии со дня оглашения результатов президентских выборов в начале августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который с большим отрывом обошел ближайших конкурентов. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской остались недовольны итогами выборов и потребовали провести новые.