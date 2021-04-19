Запасы нефти, которые скопились в хранилищах по всему миру за время пандемии коронавируса, практически исчерпаны. Это может привести к росту стоимости углеводородов во второй половине 2021 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

В феврале 2021 года запасы нефти в развитых экономиках мира на 57 миллионов баррелей превышали средние данные по этому показателю за 2015–2019 годы, отмечается в материале. При этом еще в июле прошлого года избыточные запасы нефти составляли 249 миллионов баррелей. За последние месяцы, как указывает агентство, на фоне увеличения спроса запасы сократились еще сильнее.

Наибольшие запасы нефти сейчас сохраняются в Китае, а запасы углеводородов США практически пришли к показателям, которые фиксировались до пандемии, и составляли в феврале 1,28 миллиарда баррелей. Как отмечает агентство, на Восточном побережье Штатов запасы нефти на прошлой неделе достигли 30-летнего минимума.

На лондонской бирже ICE в пятницу цена на июньские фьючерсы нефти марки Brent поднялась до 67,08 доллара за баррель. Агентство отметило, что на фоне прогнозируемого сокращения запасов нефти уже во второй половине текущего года нефти может взлететь в цене до 74 долларов за баррель.

Добыча сланцевой нефти в южных штатах США обернулась экологической катастрофой. На ликвидацию ее последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов. Речь идет о нефтеносном регионе, который находится на территории штатов Техас и Нью-Мексико — Пермский нефтегазовый бассейн. Это место считается центром американской нефтяной промышленности.