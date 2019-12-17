Барменшу изнасиловали и убили в Британии

По данным издания, полицейские нашли труп 20-летней девушки в пруду, прикрытым ветками. Ее изнасиловали и убили, когда она возвращалась домой с рэп-концерта. Задержанный юноша не сознался в содеянном. Местных жителей шокировало произошедшее. На похороны девушки пришло несколько сотен человек.