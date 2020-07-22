Бариста наплевал в кофе полицейским в США и попал под арест. Теперь пострадавших проверят на COVID-19

Полицейские штата Нью-Джерси арестовали работника кофейни Starbucks. Причиной стали плевки баристы в кофе правоохранителям. Теперь сотрудников полиции ждут тесты на коронавирус.

«При нынешней угрозе COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то намеренно плюнул бы в твой напиток», — привел портал Northjersey.com слова капитана полиции района Парк Ридж Джозефа Рамполлы.

По итогам расследования выяснилось, что в напитки плюнул 21-летний Кевин Трехо. Молодого человека в итоге арестовали. Его обвинили в создании опасной среды и преднамеренном вмешательстве в напиток сотрудника правоохранительных органов.

Представитель Starbucks назвал действия Трехо «предосудительными» и сказал, что тот больше не работает в компании.

«Мы будем и впредь оказывать поддержку полиции Парк Ридж в их расследовании и будем глубоко уважать полицейское управление Парк Ридж и сотрудников, которые помогают обеспечивать безопасность», — заявил он.

В свою очередь Рамполла подчеркнул, что раньше в кофейне всегда дружественно относились к полицейским. По его словам, этот случай стал исключением, но это не отменяет отвращения, которое испытывают теперь офицеры. Кроме того, теперь полицейским придется пройти исследования, чтобы исключить заражение коронавирусом.