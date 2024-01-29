Мир 29 января 2024, 21:43 «Бардак на хуторе». Симоньян прокомментировала новость об отставке Залужного Симоньян высказалась о слухах об увольнении Залужного РИА «Новости»

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Информация об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стремительно распространилась по соцсетям. Возможные кадровые перестановки на Украине прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Сняли Залужного или не сняли, Буданов вместо него придет или Муданов — бардак на хуторе для нас полезен. К тому же это красиво», — написала она.

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Ранее ряд украинских политиков сообщили об отставке Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Залужному предложили занять пост посла в одной из европейских стран, но тот отказался.

По словам журналиста Романа Цимбалюка, должность главкома ВСУ вместо Залужного займет руководитель ГУР Кирилл Буданов. Министерство обороны Украины не подтвердило эти сообщения.

Политолог Дмитрий Журавлев предположил, что Валерия Залужного ждет скорая отставка из-за конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским.