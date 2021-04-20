Баранец заявил, что деградация Запада может привести к войне
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что дипломатия Запада начала деградировать, и это может привести к войне. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, западные страны обвиняют Россию во множестве вещей, но не имеют доказательств.
«Это говорит о том, что и дипломатия, и международные отношения деградировали», — заявил Баранец.
Он уверен, что это говорит о том, что между странами может начаться война.