Барака Обаму освистали во время речи в поддержку Джо Байдена | 360°

Мир 31 октября 2022, 02:20 Барака Обаму освистали во время речи в поддержку Джо Байдена РИА "Новости"

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Толпа сопроводила криками выступление бывшего президента США Барака Обамы во время митинга сторонников Демократической партии в Детройте. Видео опубликовала газета Daily Mail.

Обама выступал в Детройте с призывом голосовать за Демократическую партию Байдена. В какой-то момент его прервал мужчина, который стал критиковать 44-го президента США.

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Издание сообщает, что в ответ на эту стихийную критику сторонники Обамы стали освистывать «хулигана». Обама решил обратиться к митингующим в примирительном тоне.

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«Нам не нужно перекрикивать друг друга — это не лучший способ заниматься делом», — сказал Обама.

Охрана вывела из здания тех, кто критиковал демократов и, в частности, Барака Обаму. После политик продолжил свое выступление.

Ранее бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты должны установить некие границы помощи Украине. По мнению политика, это должно помочь НАТО избежать прямого конфликта с Россией.