Барак Обама рассказал о своем самочувствии во время коронавируса

Бывший президент США Барак Обама сообщил подписчикам на своей странице в Twitter, что заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо. Об этом написало ИА Nation News.

«Пару дней у меня першит в горле, но в основном я чувствую себя хорошо», — говорится в сообщении политика.

Жена Обамы Мишель получила отрицательный результат теста на COVID-19.

Экс-президент уточнил, что они вместе супругой благодарны за вакцинацию и бустерную прививку. Его положительный результат лишний раз напоминает, что сделать прививку необходимо каждому, у кого нет противопоказаний.