Барак Обама опубликовал в соцсети номер своего мобильного

Он решил узнать настроения граждан перед предстоящими выборами президента.

«Ладно, попробуем что-нибудь новенькое. Если вы находитесь в США, отправьте мне текстовое сообщение на номер 773-365-9687 — я хочу узнать, как у вас дела, о чем вы думаете и как планируете голосовать в этом году», — написал политик.

За несколько часов пост собрал свыше 20 тысяч комментариев. Обама пообещал читать сообщения, иногда выходить на связь и делиться своими мыслями.

В основном интернет-пользователи положительно отнеслись к предложению Обамы. В то же время некоторые с подозрением отнеслись к этой идее, посчитав ее попыткой провести социальный опрос перед выборами.

Спустя несколько часов телефон Обамы перестал принимать СМС-сообщения. В Сети предположили, что бывший глава государства собрал всю нужную ему информацию или сотовый оператор не справился с наплывом сообщений.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.