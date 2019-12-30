Барак Обама назвал любимые фильмы и сериалы
Фильм был снят режиссерами Стивеном Богнаром и Джулией Райхерт. Он рассказывает о заводе в Огайо, открытом китайским миллиардером на базе заброшенного завода компании General Motors.
Бараку Обаме также запомнился документальный фильм «Изумительная благодать», собравший уникальные кадры их жизни королевы соула Ареты Франклин.
Третьей документальной кинолентой в списке экс-президент США назвал, стала «Аполлон-11». В фильме рассказывается о миссии посадки на Луне, которую выполнил в 1968 году космонавт Нил Армстронг.
Первым среди любимых сериалов американский политик назвал фантастических «Хранителей», посвященных противостоянию радикального культа и полиции.
Бараку Обаме также запомнился детективный сериал «Немыслимое», посвященный поискам серийного насильника.
Экс-президенту также понравился второй сезон британского комедийного телесериала «Дрянь».