Барак и Мишель Обама снимут шесть новых проектов для Netflix

После ухода с поста президента США Барака Обама вместе с женой Мишель открыли продюсерскую компанию Higher Ground Productions. В 2018 году они подписали долгосрочный контракт со стриминговым сервисом Netflix на произвослтво сценариев для фильмов и сериалов. Сегодня стало известно о шести новых проектов, над которыми продюсерская компания Обамы ведет работу.

Пресс-служба Netflix сообщила, что в данное время проекты находятся на разных стадиях работы и выйдут в свет в ближайшие несколько лет. Все названия пока рабочие и могут поменяться в ходе производства.

Фильм «Западный выход» основан на одноименном романе писателя Мохсина Хамида. История рассказывает о судьбе двух людей, которые оказались в потоке беженцев от сверхъестественного явления. Они тоскуют по дому, который они потеряли навсегда. Роман вошел в топ-10 лучших по версии New York Times в 2017 году. Барак Обама назвал книгу одной из лучших, которую он прочитал в тот год.

Второй фильм, который готовит продюсерская компания Обамы называется «Спутник». Это научная фантастика, сценарий для которого написал Олои Шокунби.

«Тенциг» — третий художественный фильм, рассказывающий о первом альпинисте, покорившим Эверест Тенцине Норгее.

Четвертой картиной станет фильм «Молодая жена». История первого дня свадьбы глазами молодой девушки.

Сериал «Дочь хранителя огня» основан на дебютном романе Анджелины Булли, который должен выйти весной 2021 года. Это триллер, рассказывающий о расследовании на территории резервации индейского племени Оджибве.

«Великие национальные парки» — серия документальных фильмов о национальных парках и дикой природе. Проект расскажет о важности сохранения и защиты нетронутых мест в мире.