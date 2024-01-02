02 января 2024, 08:51
Барабанил пальцами по столу. Как вел себя Зеленский на интервью The Economist
Зеленский вслед за Залужным дал интервью The Economist
Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью The Economist продемонстрировал злость и раздраженность. Об этом сообщил сам британский журнал.
«Сгорбившийся Зеленский во время интервью доказывал свою точку зрения, когда барабанил пальцами по белому пластиковому столу», — написали в материале.
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Журналисты выразили мнение, что Зеленский очень раздражен и зол из-за отстраненности соотечественников и колебаний со стороны западных стран.
Президент Украины вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным дал большое интервью The Economist, в котором рассказал о ближайших задачах военных, а также ходе конфликта с Россией.
Зеленский отмечал, что у многих украинцев пропало чувство экзистенциальной угрозы, поэтому его необходимо как можно скорее пробудить. Также он признавался, что Украина не сумела выполнить поставленные задачи на 2023 год в ходе контрнаступления, писал RT.
Владимир Зеленский
Украина
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