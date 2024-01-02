Мир 02 января 2024, 08:51 Барабанил пальцами по столу. Как вел себя Зеленский на интервью The Economist Зеленский вслед за Залужным дал интервью The Economist Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью The Economist продемонстрировал злость и раздраженность. Об этом сообщил сам британский журнал.

«Сгорбившийся Зеленский во время интервью доказывал свою точку зрения, когда барабанил пальцами по белому пластиковому столу», — написали в материале.

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Журналисты выразили мнение, что Зеленский очень раздражен и зол из-за отстраненности соотечественников и колебаний со стороны западных стран.

Президент Украины вслед за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным дал большое интервью The Economist, в котором рассказал о ближайших задачах военных, а также ходе конфликта с Россией.

Зеленский отмечал, что у многих украинцев пропало чувство экзистенциальной угрозы, поэтому его необходимо как можно скорее пробудить. Также он признавался, что Украина не сумела выполнить поставленные задачи на 2023 год в ходе контрнаступления, писал RT.