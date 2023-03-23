Мир 23 марта 2023, 05:08 Банковская система России оказалась устойчивее западной — СМИ Forbes назвал российскую банковскую систему устойчивее западной благодаря действиям ЦБ РИА «Новости»

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Российские банки являются более устойчивыми по сравнению с западными кредитными организациями, столкнувшимися с кризисом. Колумнист Кеннет Рапоза заявил, что рубль только укрепился за это время. Об этом он рассказал в материале для Forbes.

«Российского банковского кризиса не произошло — в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги», — написал автор статьи.

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Причину такой стабильной российской банковской системы колумнист видит в заслугах главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. По словам Рапоза, Центробанк изначально устранил все слабые места и укрепил финансовое положение страны.

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Автор публикации также припомнил слова американского инвестора Джима Роджерса, который сказал, что курс рубля упал лишь временно и в скоро времени он только вырастет.

«В этом случае рынок говорит мне, что кто-то в России что-то сделал правильно», — заявил Роджерс.

Ранее ЦБ поддержал ограничение торговли в России ценными бумагами оборонных компаний из недружественных стран. Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что он разделяет подобную позицию и согласен с предложенным ограничением.