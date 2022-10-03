Банкоматы Финляндии перестали обслуживать карты UnionPay | 360°

Мир 03 октября 2022, 12:09 Поделиться Telegram

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Viber Банкоматы Финляндии перестали обслуживать карты UnionPay freepik

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Банкоматы финской сети Nosto, которая работает с китайской платежной системой UnionPay, перестали обслуживать ее карты. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель компании — владельца сети Ристо Лепо.

«В последние недели россияне опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, особенно в юго-восточной части страны, за считаные часы. Мы просто не успевали за таким пополнением наличности», — пояснил Лепо.

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Он добавил, что снимаемые суммы были настолько велики, что «это не могли быть частные российские туристы, совершающие здесь покупки».

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Nosto — единственная в стране сеть, работавшая с UnionPay. Карты UnionPay обрели популярность в РФ после прекращения работы международных платежных систем Visa и Mastercard с российскими кредитными организациями.

«Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена», — констатировал Ристо Лепо.

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