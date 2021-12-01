Банкноту с изображением Назарбаева выпустили в Казахстане

В Казахстане к 30-летию независимости республики выпускают банкноту с изображением первого президента Нурсултана Назарбаева. Номинал банкноты составит 20 000 тенге. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

«Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона — горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете», — добавили в пресс-службе.

Помимо изображения Назарбаева на банкноту нанесены государственные символы республики, панорамный вид Нур-Султана и изображение резиденции главы государства. Тираж юбилейной купюры составит три миллиона экземпляров.