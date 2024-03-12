Мир 12 марта 2024, 18:33 Банкноту Банка Англии 1894 года выставили на торги в Великобритании

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Редкую банкноту Банка Англии 1894 года номиналом 100 футов выставили на аукцион в Великобритании. Об этом сообщил сайт The Sun.

Отмечается, что банкноту выпустили в Бирмингеме, графство Уэст-Мидлендс. На ней стоит подпись Хораса Джорджа Боуэна, который был главным кассиром Банка Англии с 1893 года.

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Как сообщили «Известия», банкнота прекрасно сохранилась. Ее стоимость эксперты оценили в 30 тысяч фунтов (почти 3,5 миллиона рублей).