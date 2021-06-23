Банкнота с портретом Алана Тьюринга появилась в Великобритании

В Великобритании вошла в оборот банкнота с портретом математика Алана Тьюринга. Об этом рассказала «Газета.ru».

Тьюринг сыграл большую роль во время Второй мировой войны — его работы помогли взломать немецкую шифровальную машинку Enigma.

Однако уже после окончания войны, в 1952 году, ученый подвергся уголовному преследованию за связь с мужчиной, которая в то время была незаконной. Через год математик покончил с собой.

Банкнота с портретом ученого номиналом в в 50 фунтов стерлингов (5072 рубля) поступила в оборот в Великобритании в его день рождения. В этот же день в Блетчли-парке в Великобритании развернули 1-метровое полотно с портретом Тьюринга и изображением машины Тьюринга, с помощью которой был взломан код — в радужной расцветке в честь месяца защиты прав секс-меньшинств.