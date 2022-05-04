Банкир Тосунян прокомментировал возможное отключение от SWIFT еще двух российских банков

Отключение от системы SWIFT Московского кредитного банка и Россельхозбанка будет «не смертельным ударом». Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

О том, что отключение от системы еще двух банков войдет в новый пакет санкций против России, написало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Идет последовательная, методичная акция на сужение возможностей российских банков. Отключение от SWIFT все большего количества кредитных организаций — это удар по нашей банковской системе. С другой стороны, это не смертельный удар. Есть другие способы информационного обеспечения платежей, кроме SWIFT. Они более медленные, но работают», — считает Тосунян.

Он пояснил, что в качестве альтернативы SWIFT банки смогут использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.