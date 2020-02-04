Банкир с зарплатой 6 млн рублей воровал сэндвичи из столовки. И потерял работу

Одного из главных лондонских трейдеров с зарплатой миллион фунтов в год — 6,6 миллиона рублей в месяц — отстранили от работы. Он крал сэндвичи из корпоративной столовой.

Инвестбанк «Ситигруп» — один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Компания работает на рынках более 130 стран мира. Ее активы составляют почти два триллиона долларов в год.

В такой организации не до шуток, да и проблемы должны быть серьезными и связанными с огромными суммами денег. Но в лондонском отделении произошел казус с одним из главных трейдеров всего города. Парас Шах занимался серьезными вещами: руководил командой торговцев облигациями спекулятивного уровня в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Но потерял работу не из-за профессиональной ошибки. Его временно отстранили за то, что он крал сэндвичи из корпоративной столовой. Шах прекратил работать еще в январе. Это случилось за несколько недель до выплаты бонусов топ-менеджерам банка.

Казалось бы, кто из нас в детстве не хулиганил, втихаря пряча в карман крошечные конфеты в магазине? Разница в действиях детей и Шаха в том, что он ежегодно зарабатывает семизначные суммы — его зарплата каждый год составляет примерно миллион фунтов стерлингов — это 82,4 миллиона рублей.

Источник фото: Парас Шах возле Мачу-Пикчу/Facebook

Шах работал в компании с 2017 года, а до этого трудился в HSBC около семи лет — это крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации. Мужчина учился в Батском университете, который окончил в 2010 году по специальности «экономист». Его назначили на должность руководителя отдела торговли облигациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке всего через два месяца после того, как он устроился в «Ситигруп».

Это не первый случай в Великобритании, когда специалистов финансовой отрасли строго наказывают за воровство. В 2016 году японский Mizuho Bank уволил сотрудника за то, что он снял с велосипеда коллеги деталь стоимостью пять фунтов (примерно 400 рублей по сегодняшнему курсу).

Пострадал и бывший управляющий инвестбанком BlackRock Джонатан Барроуз. Ему запретили занимать высокие должности в финансовом секторе за то, что он не полностью платил за проезд в пригородном поезде.