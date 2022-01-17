Банкир Аблязов: центр координации протестов в Казахстане был на Украине

Центр координации протестов в Казахстане, произошедших в первые дни 2022 года, находился в Киеве. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, ныне живущий во Франции.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался „координационный штаб ‚Демократические выборы Казахстана‘“, — находится в Киеве», — объяснил Аблязов.

Он отметил, что работа штаба была активизирована сразу после первых выступлений в стране. Протестующие связывались со штабом по телефону — там им давали советы четко следовать выработанному оппозицией алгоритму. Аблязов уверяет, что данный алгоритм существует уже более четырех лет: он подразумевает как мирные протесты, включая борьбу с мародерами, так и захваты административных зданий.

При этом беспорядки, в которых погибли 225 человек, представляли собой реализацию конституционного права граждан на митинги, которые, по словам Аблязова, носили мирный характер.

Протестные акции, которые позже переросли в массовые беспорядки, начались в Казахстане в первую неделю 2022 года. Из-за погромов в стране ввели режим чрезвычайного положения до 19 января. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и попросил о помощи миротворцев.