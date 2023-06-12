Мир 12 июня 2023, 23:39 Банки в Нидерландах не смогли найти активы россиян из-за ошибок с фамилиями Треть банков в Нидерландах не смогли заморозить российские активы из-за написания фамилий Freepik

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В Нидерландах треть банков не смогли обнаружить и заморозить российские активы из-за особенностей написания фамилий. Об ошибках голландских финансистов рассказала национальная телерадиовещательная корпорация ( NOS ).

В качестве примера телеканал привел фамилию российского президента Владимира Путина. На английском она пишется как Putin, а на голландском — Poetin.

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«Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском», — объяснила адвокат Хелен Овер де Линден.

Голландская ассоциация банков признала существующую проблему. Эксперты призывают создать группу русскоговорящих финансистов для обнаружения «русских евро».

Евросоюз по состоянию на конец мая заморозил 24,1 миллиарда евро частных средств россиян, которые подпали под санкции. Рестрикции наложили на финансы 1473 бизнесменов и 205 компаний из России.