Мир 19 марта 2024, 16:51 Банки в Армении с 30 марта прекратят обслуживание карт «Мир» НСПК: банки платежной системы ArCa в Армении прекратят принимать карты «Мир» Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Банки платежной системы ArCa в Армении с 30 марта 2024 года прекратят обслуживание карт «Мир». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

«При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк „ВТБ Армения“», — добавили представители НСПК.

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Эта кредитная организация обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме. Владельцам таких карт все еще доступны ключевые сервисы «ВТБ Армения». Речь идет о снятии наличных в банкоматах и оплате услуг онлайн.

Также по картам «ВТБ Армения» доступны переводы средств, в том числе трансграничные. Клиенты могут воспользоваться 190 банкоматами по всей стране.

Ранее казахстанский банк «Фридом Финанс» сообщил о запрете на переводы денег с карт «Мир» и обратно. Владельцев попросили пользоваться альтернативными способами перечисления средств.