Мир 14 марта 2023, 02:58 Банки Кубы начали принимать карты «Мир» ТАСС: несколько кубинских банков начали прием карт российской платежной системы «Мир» РИА «Новости»

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Несколько банков на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». На табло банкоматов теперь отображается ее эмблема, сообщил ТАСС.

Деньги выдаются в кубинских песо. Курс обмена рублей при снятии наличных приблизительно равен один к полутора без учета комиссии за операцию. Картой «Мир» по-прежнему невозможно расплатиться в магазинах или ресторанах. Такую возможность россиянам обещают предоставить после настройки необходимого оборудования, но примерные сроки неизвестны.

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Кубинские власти пока не делали официальных заявлений о работе на острове карт «Мир». При этом правительство ожидает, что внедрение российской платежной системы позволит привлечь большее число туристов из России в условиях санкций против банков.

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В 2022 году на Кубе побывали более 54 тысяч российских туристов, годом ранее — более 146 тысяч.

Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт (НСПК) проработала новый способ расчетов картами «Мир». У держателя карты в банковском приложении на смартфоне будет формироваться QR-код, с помощью которого он будет платить на кассе.