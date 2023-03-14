14 марта 2023, 02:58
Банки Кубы начали принимать карты «Мир»
ТАСС: несколько кубинских банков начали прием карт российской платежной системы «Мир»
Несколько банков на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». На табло банкоматов теперь отображается ее эмблема, сообщил ТАСС.
Деньги выдаются в кубинских песо. Курс обмена рублей при снятии наличных приблизительно равен один к полутора без учета комиссии за операцию. Картой «Мир» по-прежнему невозможно расплатиться в магазинах или ресторанах. Такую возможность россиянам обещают предоставить после настройки необходимого оборудования, но примерные сроки неизвестны.
Реклама
Кубинские власти пока не делали официальных заявлений о работе на острове карт «Мир». При этом правительство ожидает, что внедрение российской платежной системы позволит привлечь большее число туристов из России в условиях санкций против банков.
Реклама
В 2022 году на Кубе побывали более 54 тысяч российских туристов, годом ранее — более 146 тысяч.
Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт (НСПК) проработала новый способ расчетов картами «Мир». У держателя карты в банковском приложении на смартфоне будет формироваться QR-код, с помощью которого он будет платить на кассе.
Банки
Куба
Реклама
Реклама