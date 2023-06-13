Мир 13 июня 2023, 13:49 Банк Revolut стал блокировать операции живущих в Европе россиян Forbes: живущие в Европе россияне пожаловались на блокировку операций в банке Revolut Unsplash

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Банк Revolut — одна из ключевых кредитных организаций для россиян в Европе — стал выставлять клиентам ограничения по счетам. Об этом Forbes сообщили четверо россиян, столкнувшихся с проблемами по Франции и Латвии. Представитель Revolut подтвердил журналу, что банк ужесточил формальные требования к приезжим из России.

Кредитная организация, зарегистрированная в Литве, была одной из немногих, кто открывал счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе. Проблемы начались чуть больше чем через год. Один из собеседников издания рассказал, что за несколько недель до окончания действия визы у него попросили документы, позволяющие проживать в Европе, причем разрешение на временное проживание во Франции банковских работников не устроило: требовался вид на жительство или виза D сроком на 180 дней. В итоге операции по счету ограничили, а входящие переводы россиянину заблокировали. О похожих проблемах рассказали граждане России в Латвии.

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Представитель Revolut Пэдди Кроули пояснил, что в связи с новыми ограничениями, введенными в ЕС в отношении россиян и белорусов, все обладатели паспортов этих двух стран должны предъявить в банке продленный вид на жительство или рабочую визу, позволяющую оставаться в ЕС более 180 дней. Справки, подтверждающие подачу документов на продление визы и ВНЖ, не принимаются. Ограничения действуют на всей территории присутствия банка.