Банк из Европы решил оплатить транзит российской нефти через Украину

Один из европейских банков согласился провести платеж за транзит российской нефти через Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

«По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением», — рассказал представитель Slovnaft.

Сообщается, что транспортировка в Чехию восстановится к субботе.

Прокачку нефти через украинскую территорию прекратили 4 августа, так как российская компания «Транснефть» не провела платеж за перевозку из-за санкций Евросоюза. Венгрия и Словакия самостоятельно оплатили транзит.

Ранее стало известно, что компания «Укртранснафта» снова начала транспортировку российской нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба». Через южную ветку нефтепровода «Дружба» в Евросоюз поступает порядка 10% нефти из России.