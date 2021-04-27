Бангладеш одобрил вакцину «Спутник V» для экстренного использования

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили для экстренного использования в Бангладеш. Об этом сообщило издание TBS News со ссылкой на директора Главного управления по лекарствам генерал-майора Махбубура Рахмана.

Он подчеркнул, что никаких юридических ограничений на ввоз российского препарата и его использования в стране нет.

По словам Рахмана, к маю Бангладеш рассчитывает получить около 40 миллионов доз «Спутника V».

«Стране нужна вакцина. Правительство пытается получить вакцину из альтернативного источника», — пояснил Махбубур Рахман.

Он не исключил, что в стране появится собственное производство «Спутника V» путем обмена технологиями.

Издание отметило, что Россия уже предлагала властям Бангладеш открыть производство своей вакцины от коронавируса на базе местных фармацевтических компаний.

Решение об экстренном одобрении вакцины «Спутник V» власти Бангладеш приняли на фоне серьезного ухудшения эпидемической ситуации в Индии, откуда поступала основная доля препаратов. Правительство сформировало специальный комитет, который рекомендовал искать альтернативы для проведения масштабной вакцинации.

Российскую вакцину «Спутник V» направят в Индию, где сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что доставка начнется 1 мая.

Как напомнила газета «Известия», на минувшей неделе ежедневное количество новых зараженных коронавирусом превысило 346 тысяч пациентов. Это стало новым рекордом. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происходящее «коронавирусным штормом».