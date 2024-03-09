Мир 09 марта 2024, 08:26 Банды напали на дворец президента Гаити ABC: банды Гаити атаковали президентский дворец в Порт-о-Пренсе Blinkcatcher/blickwinkel/globallookpress

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Банды атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, в том числе президентский дворец. Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник, есть жертвы.

Нападение было скоординированным и быстрым. Группы одновременно атаковали дворец, министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции. Свидетели сообщали о взрывах и стрельбе. Многие жители покинули этот район, потому что банды вели ожесточенные бои с полицией.

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«По предварительным данным, было убито около дюжины боевиков <…> О жертвах среди полицейских пока не сообщается», — написали авторы материала.

С середины прошлой недели в Гаити наблюдается открытое восстание. Самые влиятельные банды Гаити объединились и начали серию нападений на правительственные учреждения. Правительство объявило чрезвычайное положение.

Ранее вооруженные банды пытались захватить международный аэропорт в Гаити. Они вели перестрелку с полицией и солдатами, пытавшимися дать им отпор.