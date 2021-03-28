Торнадо обрушился на индонезийский Бандунг. Видео

На западе индонезийского острова Ява разбушевалась непогода. Трехмиллионный город Бандунг пострадал от торнадо. Судя по видеозаписям, несколько зданий в городе были разрушены. Сообщений о пострадавших не поступало, сообщил сайт kumparanNEWS со ссылкой на региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Агентство опубликовало фото и видео разрушений, а также отчиталось о работах по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Торнадо в основном затронуло частные дома в Бандунге. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как ветер срывает крыши домов, как спички ломает деревья и несет по воздуху домашнюю утварь.

По данным местных властей, несколько деревьев заблокировали дороги. Жители вместе со спасателями расчищают завалы.

Всего в результате стихийного бедствия пострадали четыре микрорайона Бандунга.