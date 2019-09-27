Банду с 240 кг кокаина накрыли в аэропорту Буэнос-Айреса

Аргентина обсуждает очередной скандал, связанный с наркотиками. В аэропорту Буэнос-Айреса служба безопасности нашли 240 килограммов кокаина. Они оказались в чемоданах пассажиров, вылетавших в Мадрид.

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«240 килограммов кокаина, которые направлялись из Эсейсы (аэропорта Буэнос Айреса — прим. ред.) в Мадрид в чемоданах. Мы конфисковали его в рамках совместной операции полиции аэропорта и таможни. Было произведено 26 обысков, 13 человек задержаны», — написала в Twitter министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

При этом 10 из 13 человек собиралась вылететь в испанскую столицу рейсом авиакомпании Air Europa. После этого преступники собиралась отправиться в Барселону. Стражи порядка считают, что у наркоторговцев были сообщники в службе безопасности аэропортов Аргентины и Испании.

Как написала газета La Nacion, аргентинская полиция пресекла одну из крупнейших поставок кокаина. Издание уточнило, что у большинства задержанных оказались аргентинские паспорта. При этом некоторые из преступников могут быть гражданами других стран. В полиции уточнили, что в контрабанде участвовали молодые люди.