Банду мародеров задержали в центральной Африке

Сотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики задержали банду мародеров на окраине города Боали. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Группа злоумышленников грабила людей и осуществляла рэкет. Задержали их у себя дома. В месте проживания задержанных полицейские обнаружили тяжелое вооружение, взрывчатку и запрещенные наркотические вещества.

При этом в отношении ЦАР действует эмбарго ООН на поставки военной техники. Все найденное там являлось контрабандой. Однако боевики продолжают получать вооружение по нелегальным каналам и не испытывают в нем дефицита.