Мир 03 декабря 2023, 12:16 Бандиты напали на шахту в Перу, девять человек погибли Девять человек погибли из-за атаки на шахту Poderosa в Перу Hendrik Schmidt/dpa/globallookpress

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Группа вооруженных людей напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в перуанском регионе Ла-Либертад. Семерых бандитов арестовали на месте преступления, сообщила национальная полиция в соцсети Х.

Преступники жестко нарушили внутреннюю безопасность предприятия и взяли в заложники четырех человек. Злоумышленники проникли в шахту, использовав взрывные устройства, что привело к появлению девяти жертв, еще 15 человек пострадали.

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После поступления сигнала тревоги в шахту направили полицейский спецназ и следователей. На месте случившегося силовики задержали семерых нападавших. У них конфисковали боеприпасы и оставшееся оружие.

По предварительным данным, нападавшими оказались шахтеры-нелегалы, предположительно связанные с венесуэльской бандой «Поезд Арагуа». Согласно другой версии, это были нанятые ими убийцы.

В России ранее задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге. Предварительно, злоумышленники подожгли вагон поезда и релейный шкаф.