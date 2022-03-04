«Бандеровский бес призывает грабить православные церкви»: националисты вынесли хлеб из трапезной на Украине

Националист Мыкыта Жуйко призвал людей грабить православные храмы в украинской столице. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Вместо того, чтобы идти на фронт, бандеровский бес призывает грабить православные церкви в Киеве. Беса зовут Мыкыта Жуйко», — написал журналист.

Он прикрепил к публикации также видео, на котором Жуйко показывает, как из трапезной выносят хлеб.

Ранее российский президент Владимир Путин 3 марта на заседании Совбеза РФ сообщил, что националисты не дают мирным жителям и иностранцам покинуть украинскую территорию через гуманитарные коридоры.

Путин на прошлой неделе заявил, что целью специальной военной операции на Украине является денацификация и демилитаризация страны.