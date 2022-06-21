Тимошенко похвалила украинскую колбасу «Бандеровская»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе визита в Черкассы посетила местный мясокомбинат, где похвалила переименование «Московской колбасы» в «Бандеровскую». Видео с ее визитом появилось в Сети.

Политик заявила, что «Бандеровская» — самая вкусная колбаса, на ее взгляд. Также она отметила еще один мясопродукт местной компании под названием «Смерть москалям».

«Я хочу сказать, что этот продукт мне очень близок по вкусу, по дизайну, а самое главное, по результату», — заявила Тимошенко.

О переименовании ряда продуктов на Украине стало известно в конце мая. Так «Российский сыр» на прилавках магазинов Киева превратился в «Антироссийский», а «Белорусский» хлеб получил новое название «Атаманский.

Также под дерусификацию попало «Жигулевское» пиво, которое переименовали в «Венское».