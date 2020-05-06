Банда детей угнала около 50 авто в США

По данным издания, самому старшему угонщику было 16 лет, самому младшему — девять. Отмечается, что они угоняли машины из дилерских центров, которые были закрыты в связи с карантинными мерами.

Среди украденных авто преимущественно модели премиальных брендов — Chevrolet, Subaru, Lexus, Audi и другие. «Дни.ру» уточнили, что сумма нанесенного ущерба составила более одного миллиона долларов.