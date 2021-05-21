Бананы с кокаином для России обнаружили в Эквадоре

В Эквадоре полиция обнаружила 805 брикетов кокаина в грузе с бананами. Фрукты предназначались к отправке в Россию и Бельгию.

Полицейские обнаружили наркотики в порту крупнейшего города Гуаякиль. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой телеканал Ecuavisa. Общая стоимость партии, вес которой не уточняется, оценивается в несколько миллионов долларов.

Бананы часто используются для перевозки наркотиков через океан. Некоторые преступники просто складывают пакетики с запрещенными веществами в коробки с бананами, другие подкладывают в товар муляжи, заполненные наркотиками.

Два года назад шторм вынес на берег Новой Зеландии партию кокаина стоимостью в два миллиона долларов. Пакеты с наркотиками нашли отдыхающие во время прогулки по пляжу Бетелс-бич к западу от Окленда. Они и вызвали полицию.

Ранее в результате совместной российско-киргизской операции сотрудники таможенных служб изъяли крупнейшую за последнее время партию героина. Из стран Афганистана, Ирана и Пакистана в Европу следовали 810 килограммов наркотика. Задержаны исполнители и организаторы контрабандного канала. В том числе, граждане стран Евросоюза.