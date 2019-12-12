«Банан стоит больше нас?»: уборщики в Майами устроили проест из-за фрукта за $120 тысяч

В Майами зарплата уборщиков является одной из самых низких в стране. Поэтому новость о том, что экспонат с выставки Art Basel в Майами стоимостью в 120 тысяч долларов был съеден, вызвала особое недовольство. В суд на эту незамысловатую кражу не подали, но банан заменили.

Для уборщика Фелипа Карденас, это было почти непристойно. «Сколько мы стоим? Банан, очевидно, стоит больше, чем мы», — говорит Карденас, зарабатывающий 8,46 доллара в час на уборке роскошного офисного здания в центре Майами. «Наша работа — это нечто, что люди не ценят. Они смотрят на нас так, будто мы ничто. Но это достойная работа, тяжелая работа. Мы заслуживаем большей зарплаты», — отметил он.

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По словам протестующего, зарплаты недостаточно для покрытия расходов на аренду или коммунальные услуги, не говоря уже о рождественских подарках для своих внуков. И в этом он не одинок.

Согласно недавнему отчету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, около 60% уборщиков по субподряду в районе Майами живут ниже или близко к черте бедности, а примерно 70% из них тратят более трети заработанных денег на аренду.

В докладе, подготовленном по заказу Международного союза работников сферы услуг (SEIU), указано, что средняя заработная плата в Майами, составляющая 8,50 долларов в час, является самой среди крупных мегаполисов страны с учетом стоимости жизни. Для сравнения, уборщики в таких же «дорогих» городах, как Чикаго и Сиэтл, получают в среднем на 3,56 доллара больше.

Протестующие хотят добиться от своих работодателей приемлемой зарплаты, льгот на здравоохранение, а также оплачиваемого отпуска по болезни.

Строительный бум в Майами совпал с ростом числа подрядчиков, занимающихся уборкой по низким ставкам в офисных зданиях. Они к тому же с удовольствием передают свои работы по уборке на аутсорсинг. Примерно 30% уборщиков в Южной Флориде работают по субподряду, а 90% процентов крупных офисных зданий передают подрядчикам работы по уборке.

«Протест Платанито является иллюстрацией того абсурда, когда кто-то тратит десятки тысяч долларов на банан, приклеенный к стене в городе, где дворники зарабатывают так мало, что не могут позволить себе прокормить свои семьи», — говорят протестующие. «