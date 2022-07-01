«Балтийское море превратится в озеро НАТО». Турецкий журналист — об угрозе Калининграду из-за расширения Альянса
Yeni Safak: присоединение Швеции и Финляндии к НАТО спровоцирует вторую холодную войну
Калининград, будучи единственным российским регионом в Прибалтике, попадет в окружение в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а Балтийское море превратится в «натовское озеро». Об этом заявил колумнист турецкого издания Yeni Safak Сернур Ясикая.
«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, единственная российская земля в Прибалтике, Калининград, будет полностью окружена странами НАТО, а Балтийское море превратится в „натовское озеро“», — написал он.
Это приведет к полной трансформации военно-политических приоритетов России, уверен журналист. Стране придется увеличить присутствие в Балтийском море. Как следствие — возрастет напряженность в отношениях с Западом и наладится сотрудничество с Китаем. Это, по словам автора статьи, вызовет новую холодную войну.
На саммите в Мадриде НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Альянс.