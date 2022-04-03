Балтийские страны перестали получать российский газ

Российский природный газ перестал поступать в Литву, Латвию и Эстонию. Об этом изданию Jauns.lv сообщил руководитель газотранспортной магистрали Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Баррис.

«С точки зрения нашей энергетической безопасности доверия к России больше нет. Хотя раньше еще оставались сомнения, мы считали, что на поставки из РФ можно полагаться», — заявил он.

По словам Барриса, что запасов газовых хранилищ Балтии точно хватит на ближайшие несколько месяцев, так что формального повода для беспокойства пока нет.

Ранее Министерство энергетики Литвы объявило о полном отказе от поставок российских энергоносителей. По мнению президента страны Гитанаса Неуседы, пример литовцев подстегнет остальные европейские страны найти решение газового вопроса без сотрудничества с Россией.