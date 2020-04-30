Балтийские страны откроют друг другу границы в мае

«Предварительно мы представляем, что это могло бы произойти с 18 мая», — уточнил Линкявичюс.

По его словам, балтийские государства определили примерно одинаковые сроки карантина.

«У нас он продлится до 11 мая, в Латвии — до 12 мая, в Эстонии — до 17 мая», — заметил министр.

Он заявил, что окончательное решение об открытии границ примут министры здравоохранения стран Балтии.