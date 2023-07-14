Мир 14 июля 2023, 05:45 Баллистическая ракета Северной Кореи упала в экономической зоне России, заявили в ООН РИА «Новости»: ООН заявила, что ракета Северной Кореи упала в море в экономической зоне РФ Википедия

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Во время недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Северной Кореи упала в море в исключительной экономической зоне России. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари. Его слова передало РИА «Новости».

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) подтвердило проведение пуска баллистической ракеты «Хвасонпхо-18». Испытательным процессом командовал лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Как отметили в агентстве, испытания «не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран».

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По словам Хиари, ракету запустили по навесной траектории из района Пхеньяна, она пролетела расстояние в 1001 километр и набрала высоту в 6648,4 километра. В конце полета устройство упало в море в «исключительной экономической зоне РФ». Всего длина полета составила 74 минуты, что стало самым долгим периодом для баллистической ракеты в Северной Корее. При этом помощник генсека ООН не рассказал, откуда у него такая информация.

Ранее стало известно, что японская ракета-носитель Epsilon S взорвалась во время испытания двигателя. Взрыв устройства произошел примерно через минуты после начала полета.