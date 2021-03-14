«Балкон Гитлера» в Вене откроют для посетителей

В Вене откроют для посетителей балкон, с которого Адольф Гитлер провозгласил аншлюс (объединение) Австрии и Третьего рейха. Об этом сообщило издание Welt.

Выступление немецкого диктатора состоялось 15 марта 1938 года. Он объявил о вхождении Австрии в Германский рейх с балкона Нового замка, выходящего на Хельденплатц (площадь Героев в Вене). Сейчас в замке находится музей — Дом австрийской истории. Решение об открытии «балкона Гитлера» приняла директор музея Моника Зоммер.

По ее словам, подавляющее большинство посетителей Дома австрийской истории высказались за то, чтобы открыть балкон. Вначале там организуют экскурсии по предварительной записи.

«Запрет на посещение, действовавший раньше, — не лучший подход», — сказала Зоммер.

Директор отметала, что открывающийся с балкона вид на здание парламента, канцелярию главы правительства и резиденцию президента прекрасно подходят для того, чтобы рассказывать людям о демократии в противовес диктатуре.